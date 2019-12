Być jak Demczuk i Jankowski. Juniorzy Wiru Iława pobili rekord świata na ergometrze wioślarskim!

16-letni Aleksander Przybyszewski i o rok starszy Nikodem Fiałkowski pobili właśnie rekord świata juniorów wagi lekkiej w dystansie pokonanym na ergometrze wioślarskim przez dwóch zawodników przez dobę!

To już powoli staje się jakąś nową tradycją klubu wioślarskiego z Iławy, bo przecież w nocy z 22 na 23 listopada tego roku seniorzy,(olimpijczyk z Rio de Janeiro),ustanowili nowy rekord świata w dystansie pokonanym przez wioślarzy na ergometrze przez 24 godziny. Wioślarka z Babięt Wielkich (gm. Susz, powiat iławski) oraz wioślarz z Iławy „przepłynęli” na suchoJak widać, Ola i „Miłek” stali siętrenującej w Wirze nie tylko jeśli chodzi o starty w normalnych warunkach (wioślarstwo to jednak przede wszystkim zmagania na wodzie), ale także jeśli chodzi o osiągi na ergometrze.- Kolejna próba. Tym razemnaszego klubu,z własnej inicjatywy postanowili pójść w ślady, próbując pobić rekord świata na ergometrze w jeździe na 24 godziny. Zawodnicy chcą ustanowić rekord świata w kategorii junior waga lekka – informowali trenerzy Wiru na internetowej stronie klubowej.Poprzedni rekord, już poprawiony przez młodych iławian, należał do dwóch, został ustanowiony w 2013 roku i wynosił- Olek i Nikodem podeszli do mnie podczas treningu i zapytali, czy mogą w naszej bazie wioślarskiej spróbować pobić rekord należący do młodych Norwegów. Ostrzegłem ich, że ta próba – udana czy nie – i tak. Mimo to, chcieli spróbować a my im nie przeszkadzaliśmy – mówi, który wraz ztrenuje wioślarki i wioślarzy w Wirze Iława.- Akurat próba została podjęta w weekend poprzedzający święta bożego narodzenia, więc nasi zawodnicy będą mieli– dodaje szkoleniowiec.Próba rozpoczęła się identycznie jak u Demczuk i Jankowskiego:i kończyła się dokładnie dobę później. Podobnie jak w przypadku starszej koleżanki i kolegi po wioślarskim fachu, także i u Nikodema i Aleksandra pojawił się kryzys, zwłaszcza w nocy z wczoraj na dziś (20/21 grudnia). Nie może być jednak inaczej przy 24-godzinnym „wiosłowaniu” na ergometrze, ze zmianami co (średnio) 10 minut., mówiąc wprost – „zmęczenie odcinało im prąd”, jednak dzięki odpowiedniej diecie, nawadnianiu, a przede wszystkim dzięki sile, własnej woli i hartowi ducha poprawili rekord, który teraz wynosi 326 168 metrów! Na końcowych "metrach" Nikodemowi i Olkowi towarzyszyła spora grupa wsparcia.