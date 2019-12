31-latek okradł swoją byłą partnerkę. Gotówkę przepił, a telefon schował w domu

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 31-latkowi. Mężczyzna korzystając z nieobecności byłej partnerki ukradł jej pieniądze i telefon komórkowy. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Zalewscy policji zostali poinformowani o kradzieży pieniędzy i telefonu komórkowego. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że do pokrzywdzonej przyszedł jej były partner.



— Kobieta po pewnym czasie wyszła z mieszkania porozmawiać ze znajomymi, którzy przyjechali do niej na podwórko. Wtedy to sprawca wykorzystując chwilową nieobecność pokrzywdzonej zabrał z jej domu pieniądze oraz telefon komórkowy po czym oddalił się — relacjonuje asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.



Policjanci ustalili, że mężczyzna gotówkę wydał na alkohol a telefon schował w swoim domu. Funkcjonariusze odzyskali telefon, który w najbliższym czasie zostanie oddany pokrzywdzonej. Policjanci zatrzymali 31-latka i przedstawili mu zarzut. Kodeks karny za kradzież przewiduje karę 5 lat pozbawienia wolności.



red

źródło: KPP Iława