Siatkarska rodzina znowu razem! Zapraszamy na Świąteczną Galę Zrywu-Volley Iława

Sobota 21 grudnia to data tradycyjnego święta siatkarek, siatkarzy, trenerów, działaczy i sympatyków a szczególnie wychowanków Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw-Volley Iława.

Już po raz dwudziesty szósty zagrają męskie zespoły Wychowanków i Kadry Zrywu, natomiast kobiety w meczu Wychowanki — Zryw rozegrają swoje dwudzieste spotkanie.



Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk, założyciele i szkoleniowcy w iławskim klubie siatkarskim serdecznie zapraszają swoich wychowanków oraz aktualne zawodniczki i zawodników klubu do udziału w tym rodzinnym święcie siatkarskim, będącym tradycyjnym podsumowaniem sportowych zmagań w minionym sezonie.



Jak co roku można będzie oglądać zmagania wszystkich grup szkoleniowych Zrywu, po raz dziewiąty w historii Gala odbywa się w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, czyli w popularnym „Mechaniku”.



Miejsce to szczególne, zwłaszcza dla wychowanków, gdyż wszyscy właśnie w starym obiekcie tej szkoły stawiali swoje pierwsze siatkarskie kroki i uczyli się od trenerów siatkarskich tajników.

W trakcie Gali przewidywane są niespodzianki oraz szczególni goście zaproszeni przez Małgorzatę i Mieczysława Pietroczuk. Jak zwykle czeka nas wiele emocji związanych z rywalizacją sportową oraz ta magiczna chwila spotkania się w świątecznej bożonarodzeniowej atmosferze siatkarskiej rodziny Zrywu.



PROGRAM

Sobota 21 grudnia, godzina 16:00

MECZ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET:

WYCHOWANKI vs MKS KRIS-BUS ZRYW-VOLLEY IŁAWA



godzina 17:30

WYRÓŻNIENIA, SYMBOLICZNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW GALI



godzina 18:00

MECZ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN:

WYCHOWANKOWIE ZRYWU „MŁODZI” vs WYCHOWANKOWIE ZRYWU „STARZY”



