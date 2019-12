Susz zaprasza na Galę Sportu 2019

Piątek, 20 grudnia 2019 roku - to termin kolejnej Suskiej Gali Sportu. - W trakcie Gali podsumujemy kończący się właśnie rok kalendarzowy, oraz wyróżnimy sportowców, trenerów i działaczy – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Tradycyjna już gala odbędzie się jak co roku, jednak tym raz w lekko zmienionej formie.

- O godzinie 17:00 rozpoczniemy spotkanie kawowe, w trakcie którego przy gorącym napoju i słodkim poczęstunku będzie czas na rozmowy, gratulacje i wymianę doświadczeń. Następnie o godzinie 17:30 nastąpi uroczyste rozpoczęcie gali. Wtedy to dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, Jarosław Piechotka oraz zaproszeni goście uhonorują pamiątkowymi statuetkami zawodników, trenerów oraz działaczy za trud i wkład w pracę nad sportowym rozwojem gminy Susz w roku 2019 – czytamy w zaproszeniu od CSiR Susz.



Nie zabraknie również podsumowania Plebiscytu o Złota Różę 2019, czyli internetowego głosowania publiczności, które trwało od 5 do 13 grudnia. W tym czasie codziennie można było oddać głos na zawodnika, trenera, działacza oraz odkrycie 2019 roku. W trakcie gali uhonorowane zostaną pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii.



- Zachęcamy do zarezerwowania sobie tego terminu i odwiedzenia hali CSiR Susz. Pamiętajmy, że Susz sportem stoi! - podkreśla Jarosław Piechotka, dyrektor centrum sportu w Suszu.



red. zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl