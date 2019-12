Znany polski astronom zainspirował iławską młodzież

"Planety pozasłoneczne - światy wokół innych słońc" - tak brzmiał tytuł wykładu znanego polskiego astronoma dra Tomasza Kamińskiego, który przyjechał do Iławy na zaproszenie Inkubatora Technologicznego w ramach projektu IAU100, przygotowanego z okazji stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Dr Tomasz Kamiński związany jest obecnie z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej pracował w Instytucie Radioastronomii Maxa Plancka w Bonn, Europejskim Obserwatorium Południowym w Santiago, ostatnio też w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge, prowadzącej szeroki program badań astronomicznych i astrofizycznych.

Do Iławy dr Tomasz Kamiński przyjechał na zaproszenie Inkubatora Technologicznego, w ramach projektu IAU100, przygotowanego z okazji stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA). W iławskim kinoteatrze, dzięki uprzejmości Iławskiego Centrum Kultury, wygłosił wykład "Planety pozasłoneczne - światy wokół innych słońc", mówiąc o fundamentalnych odkryciach, których już dokonano (między innymi o przełomowym odkryciu polskiego radioastronoma Aleksandra Wolszczana, który odkrył istnienie trzech pierwszych planet pozasłonecznych), metodach wykrywania egzoplanet, ale też o tym, co może czekać astronomię w ciągu najbliższych 20-30 lat.

Wykład zainspirował młodzież uczestniczącą w spotkaniu do zadawania pytań. Wiele z nich, zdaniem dra Tomasza Kamińskiego, miało wysoki poziom i wykraczało poza zakres treści nauczania.

W czasie, gdy w Iławie odbywał się wykład, w Warszawie ogłoszone zostały wyniki głosowania w konkursie na nazwy plant i gwiazd. Każdemu krajowi na świecie przypisano jeden układ planetarny, dla którego dane państwo prowadziło własny konkurs. Odkryta przez polskich astronomów planeta i gwiazda, wokół której krąży, nazwane zostały Pirx i Solaris. Tymczasem, gdyby kierować się wynikami głosowania, które przeprowadzono w iławskim kinoteatrze, planeta i słońce nazwano by Geralt i Ciri.

