Nowy wóz ratowniczo - gaśniczy u suskich strażaków

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu, przy wsparciu Gminy Susz, wzbogaciła się w piątek 13 grudnia o fabrycznie nowy samochód pożarniczy marki Volvo.

Nowy nabytek suskich strażaków to samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego. Auto posiada m.in. kabinę zespoloną dla 6 ratowników, zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o poj. 300 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów/minutę.



Uroczyste przywitanie nowego auta miało miejsce w godzinach wieczornym pod remizą i przebiegło zgodnie ze strażacką tradycją. Nie zabrakło szpaleru z rac, symbolicznego szampana czy "chrztu" z węża strażackiego.



Wartość łączna projektu zakupu nowego wozu bojowego dla OSP w Suszu to 790 tysięcy zł, z których 380 tysięcy to środki z budżetu Gminy Susz. Zakup samochodu wsparł także Fundusz Ochrony Środowiska, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.