Burmistrz Kopaczewski: Jest szansa, że w przyszłości w miejsce Ilavii zakupimy nowy statek

Wracamy do tematu wycieczkowego statku Ilavia. Na początku grudnia na naszym portalu przedstawiliśmy jego bilans finansowy za rok 2019. Jednostka drugi rok z rzędu przyniosła straty Iławskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

W artykule podkreśliliśmy, że wpływ nastatku pływającego po Jezioraku w czasie sezonu wakacyjnego (a nawet dłużej, bo) miały zwłaszcza bardzo, które trzeba było przeprowadzić na Ilavii. Statek do młodych nie należy —i wymaga bieżących napraw.Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Ilavia znowu na siebie nie zarobiła [bilans finansowy statku] , w którym — oprócz finansów — podsumowaliśmy również liczbę pasażerów (rejsowych i czarterowych) w 2018 i 2019 roku.O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy burmistrza Iławy,— Jak już sami zauważyliście w artykule, Ilavia nie należy do najmłodszych jednostek i. Tego niestety nie unikniemy — mówi burmistrz Iławy.— Mamy jednak nadzieję, że w nowym rozdaniu środków unijnych, już, uda nam się powalczyć o pieniądze na, jednak musimy być świadomi, że mowa jest o kwocie. Być może zakup nowego statku wycieczkowego uda się włączyć na przykład w jakiś program rozwoju turystyki na Jezioraku i nie tylko — dodaje.Dawid Kopaczewski zauważa, że nowa jednostka na pewnoniż ta aktualna. — Rzecz w tym, aby na pokład takiego statku weszła cała wycieczka z jednego autokaru, czyli mówimy o około 50 miejscach. Ilavia nie ma takich możliwości — podkreśla burmistrz.Nasi czytelnicy zwrócili także uwagę na fakt, że rejsowe podróże Ilavią (wokół wyspy Wielka Żuława) mogą być jużnie tylko dla samych iławian, którzy południowy kraniec jeziora Jeziorak znają bardzo dobrze, ale także dla turystów. Co na ten temat myśli Dawid Kopaczewski?— Też tak uważam, że, a przecież Jeziorak to najdłuższe jezioro w Polsce i na pewno jest na nim gdzie pływać. Trasy mogą być dłuższe i bardziej atrakcyjne, na przykład mogą prowadzića nawet. Trzeba by pomyśleć na przykład o rejsach do Siemian, oczywiście w trakcie sezonu letniego. Nowa Ilavia mogłaby być nie tylko statkiem wycieczkowym, ale też środkiem przedostawania się z jednej turystycznej miejscowości do drugiej — zauważa burmistrz Iławy.