Iławska Liga Futsalu. Ruszają zapisy — w środę spotkanie organizacyjne

Organizatorzy Iławskiej Ligi Futsalu planują, że pierwsza kolejka nowego sezonu 2019/20 odbędzie się w ostatni weekend listopada. Drużyny, które chciałyby wystartować w rozgrywkach ILF już mogą się do nich zgłaszać.

Otrzymaliśmy dziś (piątek 11 października) informację z Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, że w najbliższą środę 16 października o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11 B odbędzie się spotkanie organizacyjne przedstawicieli drużyn chętnych do wzięcia udziału w Iławskiej Lidze Futsalu.



System rozgrywek będzie rzecz jasna uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów.

— Zależy nam na tym, aby już do końca października mieć zamkniętą listę ekip, które grać będą w Iławskiej Lidze Futsalu. Początek rozgrywek zaplanowany jest wstępnie na niedzielę 24 listopada — mówi Łukasz Gurowski z ICSTiR. W ten sam weekend (23/24.11) rundę jesienną powinni zakończyć piłkarze z IV ligi, o ile oczywiście pozwoli na to aura.



W poprzednim sezonie ILF grało piętnaście drużyn, mistrzostwo zdobył Zawbud, który w finale pokonał FC Domki Wikielec. Poniżej prezentujemy klasyfikację końcową poprzedniego sezonu i wyróżnienia indywidualne.



KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA ILF 2018/19

1. Zawbud

2. FC Domki Wikielec

3. Fam-Bus Lubawa

4. GKS Wikielec

5. Geodezja Dzieniszewski

6. Cały Czas Do Przodu

7. Gajerek

8. Auto Handel Trans Cars

9. Afidecor Kisielice

10. DRV

11. Naj Lak Lakiery

12. THZ BUD Dąberek

13. Kleks Mączka

14. Juniorzy GKS Wikielec

15. Animex



WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE

Najlepszy zawodnik: Rafał Kruczkowski (Zawbud)

Najlepszy bramkarz: Władysław Bondarenko (Fam-Bus)



KRÓL STRZELCÓW

27 goli - Krzysztof Paczkowski (Gajerek)



następnie

26 – Rafał Kozicki (Geodezja Dzieniszewski)

24 – Piotr Kacperek (GKS), Rafał Kruczkowski (Zawbud)



