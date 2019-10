Żłobek już prawie gotowy — teraz miasto szuka personelu [ROZMOWA, ZDJĘCIA]

Prace budowlane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte są już na ostatniej prostej. Niedługo zostanie tu otwarty żłobek miejski. Instalowane są urządzenia na placu zabaw, drzwi i armatura. Wszystko po to, aby dzieci mogły spędzać czas w przyjaznym miejscu.

— Zanim to nastąpi przed nami jeszcze dużo spraw do pozamykania — komentują pracownicy iławskiego ratusza.— Trwa kompletowanie placu zabaw, a do połowy października zakończyć się mają prace budowlane wewnątrz budynku. Natomiast koniec listopada to termin dostarczenia całego wyposażenia żłobka — dodają.Dzięki środkom z programuoraz, już w styczniu najmłodsi mieszkańcy Iławy przekroczą próg nowego żłobka.O szczegółach przedsięwzięcia rozmawiamy z zastępcą burmistrza,