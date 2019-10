Siatkarki Zrywu rozpoczynają sezon halowy. Klub z Iławy zaprasza na treningi [SZCZEGÓŁY]

Już w najbliższy piątek 11 października siatkarki MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława zainaugurują występy w nowym sezonie ligi wojewódzkiej kadetek i juniorek.

Liga Wojewódzka Kadetek:

Liga Wojewódzka Juniorek:



UWAGA! TRWA JESIENNY NABÓR SIATKARSKI 2019

ROZPOCZNIJ SWOJĄ WIELKĄ PRZYGODĘ Z SIATKÓWKĄ!

MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława ogłasza nabór. Trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.



Oto szczegóły zajęć grup szkoleniowych:

SZKÓŁKA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW - MINISIATKÓWKA (uczniowie szkół podstawowych, klasy III–VI); GRUPA MŁODZICZKA, MŁODZIK (uczniowie szkół podstawowych, klasy VII-VIII)

- zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:30–18:30.



Zapisy i zajęcia odbywają się w hali sportowej "Mechanik" Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie przy ul. Mierosławskiego 10.



— Wysoki poziom sportowy, ale głównie działania wychowawcze kształtujące charaktery dzieci i młodzieży — tak wyglądają zajęcia treningowe w Zryw-Volley Iława. To klub, którego zawodniczki i zawodnicy często sięgali po zaszczytne sportowe trofea, ale w ich przygodzie ze sportem liczy się nie tylko rywalizacja. To także takie piękne wartości jak przyjaźń, uczciwość, wytrwałość, współpraca, punktualność, pracowitość i wiele innych — podkreślają trenerzy i zapraszają dzieci oraz młodzież na treningi w klubie pasjonatów siatkówki.



Zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami:

Małgorzata Pietroczuk (693 730 038), Mieczysław Pietroczuk (po godzinie 15:00 tel. 601 309 697).



Pierwsze na boisko wybiegną, które w Olsztynie z Chemikiem II rozegrają swój pierwszy mecz w nowym sezonie i w bardzo odmienionym składzie. Natomiast w niedzielę 13 października przed własną publicznością rozgrywki ligowe rozpocznąa ich przeciwnikiem będzie zespół. Kadetki naszego klubu w poniedziałek przed iławską publicznością rozegrają zaległe spotkanie zTrenertuż przed startem rozgrywek 2019/20 powiedział.— Za nami ponad miesiąc przygotowań siatkarek do nowego sezonu. Na boiskach Ligi Wojewódzkiej zaprezentują się nasze kadetki i juniorki. Z dużymi nadziejami przystępujemy do udziały w rozgrywkach ligowych naszych juniorek, które w poprzednich sezonach zbierały doświadczenie grając w kadetkach i juniorkach, teraz mając ustabilizowany skład mam nadzieję że włączymy się w walkę o medale. Nasze kadetki to wciąż grupa odmładzana, mająca za główne zadanie ogranie się w rozgrywkach ligowych i zdobywanie kolejnych nowych doświadczeń.W nowy sezon wchodzimy również z nowym sponsorem tytularnym klubu;. Z firmą i z jej właścicielem jesteśmy związani od wielu lat, wielokrotnie byliśmy wspierani i doświadczaliśmy bezinteresownej pomocy za co firma i osoba właścicielabyła wyróżniana na Świątecznej Gali Siatkówki Zrywu honorowym tytułem PARTNER ZRYWU.Piątek 11.10.2019godz. 17:00 OlsztynUKS Chemik 2 Olsztyn — MKS Kris-Bus Zryw-Volley IławaPoniedziałek 14.10.2019godz. 14:00: Iława, Hala Sportowa „Mechanik” Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 MajaMKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława — UMKS Mikro EłkNiedziela 13.10.2019godz. 11:00: Iława, Hala Sportowa „Mechanik” Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 MajaMKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława — MKS Truso Elbląg