Kenijczyk W. Biwott wygrał w IV IPB Nocnym Biegu. Wystartowało rekordowe 745 osób! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nawet burmistrza Dawida Kopaczewskiego nie zabrakło na 5-kilometrowej trasie odbywającego się na ulicach Iławy IPB Nocnego Biegu. Czwarta edycja tego niezwykłego wydarzenia, rozpoczynającego się o godz. 22(!) była prawdopodobnie najlepszą z dotychczasowych. Bo jak już zaczynają na twoje zawody przyjeżdżać biegacze z Kenii, to znak, że robi się poważnie.

Dokładna nazwa wydarzenia to: IV IPB Nocny Bieg na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. A samoto – dla niewtajemniczonych – Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane. To właśnie ta firma, z E. Jaremką na czele wcieliła się w rolę biegowego mecenasa. Póki co, z roli wywiązuje się co najmniej dobrze.Start mieści się na ulicy (dosłownie). Wystrzał pistoletu i ruszamy w trasę początkowo wiodącą na południe, ulicami. Na rondzie przy os. Podleśne skręcamy w lewo (), za chwilę znowu w lewo (). Dalej: na północ - zbiegamy ul. Sobieskiego, przebiegamy przez start/metę,znajdującego się w centrum miastai ponownie wbiegamy () na już końcową metę.Proszę sobie wyobrazić, że zwycięzca czwartej edycji, pokonał tę trasę w czasieNasza internautka, też uczestnicząca w biegu iławianka, pod zdjęciem Biwotta zamieszczonym przez nas na facebooku, napisała:Do Netto, czyli na ulicy Smolki. A mistrz iławskiego biegu AD 2019 po wbiegnięciu na metę miał jeszcze poważne zajęcie: pomagał służbom medycznym w opiece nad swoim rodakiem(zawroty głowy spowodowane wielkim finishem). Obaj reprezentują węgierski. Wambua był piąty, a na podium w rywalizacji mężczyzn Nocny Bieg skończyli) orazWśród pań zwyciężyła – a jakże –(czas: 00:16:44), druga była jej rodaczka(00:16:45 – obie należą do) a trzecia, olsztynianka(00:17:10).Wymieniona wyżej szóstka z podium przyjechała do Iławy w konkretnym celu: wygrać IV IPB Bieg Nocny i zdobyć cenne nagrody, albo co najmniej namieszać w czołówce. Dużo więcej jednak było osób, które start w tych zawodach traktowało jako tylko i wyłącznie świetną zabawę. Tak do zadania podszedł m.in. burmistrz Iławy, który ulicami pomknął ze swoimi kolegami i znajomymi.Na liście startowej było(najróżniejszy wiek, mnóstwo miast i wykonywanych na co dzień zawodów) – to rekord biegu, który zaliczany jest do szybkich i coraz bardziej znanych w polskim (i nie tylko, jak widać) środowisku biegowym.- W 2018 roku po raz pierwszy wystartowałem w iławskim biegu i nie wyobrażałem sobie, abym miał tu nie wrócić w tym roku – mówi pochodzący z Bartoszyc, nasz redakcyjny kolega z Gazety Olsztyńskiej.dopingujący nie tylko na starcie i mecie,tego wydarzenia – to wszystko sprawia, że do Iławy przyjeżdża coraz więcej biegaczek i biegaczy - dodaje człowiek, który sam nad Jeziorakiem ustanowił w sobotę swój życiowy rekord na 5 km.Wiele wskazuje na to, że za rok widzimy się ponownie tuż przed rozpoczęciem ciszy nocnej przy rezydencji Stary Spichlerz.1. Jepchirchir Tanui (KEN, Benedek Team), czas: 00:16:442. Jane Mbogo (KEN, Benedek Team), 00:16:453. Mariola Sudzińska (POL, Olsztyn), 00:17:101. Wycliffe Biwott (KEN, Benedek Team), czas: 00:14:272. Mateusz Demczyszak (POL, LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża), 00:14:383. Andrzej Rogiewicz (POL, Packman Team), 00:14:41Wszystkie wyniki TUTAJ