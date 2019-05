23-latek z Rudzienic, który wypadł z okna akademika w Kortowie, wraca do zdrowia

WRACAMY DO TEMATU|| Skończyło się na szczęście tylko na złamanej kości udowej prawej nogi (z przemieszczeniem). 23-latek z Rudzienic (gm. Iława), który w poprzedni czwartek podczas Kortowiady wypadł z okna jednego z akademików, może mówić o dużym szczęściu.

Przypomnijmy: do wypadku mieszkańca Rudzienic doszło w czwartek 16 maja po południu. — Z okna na drugim piętrze jednego z kortowskich akademików wypadł 23-letni mężczyzna — informował wówczas na naszym portalu Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. — Poszkodowany przewieziony został do szpitala. Jest w ciężkim stanie — dodawał rzecznik prasowy KMP Olsztyn.



„Jest w stanie ciężkim” — to sformułowanie budziło duży niepokój u znajomych młodego mężczyzny. Także nasi czytelnicy martwili się o niego, nie tylko ci z Rudzienic, Iławy i okolic. „Co z tym chłopakiem? Jak jego stan?” — można przeczytać w komentarzach pod artykułem o wypadku.



Skontaktowaliśmy się z rodzicami 23-latka. Jak się okazuje, upadek na szczęście nie spowodował bardzo poważnych obrażeń głowy, kręgosłupa itd. A takie obawy były. Mężczyzna (studiujący na kierunku medycznym), został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.



— Lekarze byli ostrożni i chcieli na początku sprawdzić, czy nie ma dużo poważniejszych obrażeń. Na szczęście skończyło się tylko na złamaniu prawej nogi na wysokości kości udowej — mówi ojciec 23-latka.



— Syn wybudził się sam z tej śpiączki. Już wówczas jego stan był dobry: rozpoznał nas, rozpoznał swoją dziewczynę, pytał tylko co się stało, dlaczego leży w szpitalu i jest zaintubowany? — mówi mama 23-latka, która dodaje, że syn już przeszedł operację złamanej nogi i wszystko wskazuje na to, że szybko wróci do zdrowia.



Okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci z KMP Olsztyn. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, która bada wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że był to prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek – tak wynika z relacji świadków.



- Wkrótce mężczyzna, który uległ temu wypadkowi, także zostanie przesłuchany. Czekamy tylko na to, aż dojdzie do pełni sił - mówi Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie



