NIK: Ponad połowa umorzeń podatkowych w Iławie niezgodna z prawem

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła ponad połowę umorzeń podatkowych iławskiego ratusza z lat 2014 - 2017. Łącznie w tym czasie umorzenia wyniosły ponad półtora miliona złotych.

— 55,5% skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli postępowań naszego ratusza w sprawie umorzeń podatków, było przeprowadzone nieprawidłowo — pisze na swojej stronie w portalu Facebook burmistrz Iławy,NIK kontrolowała umorzenia za lata 2014 - 2017.W 2014 roku burmistrzem był jeszcze. W końcówce roku, po wyborach samorządowych miejskie stery przejął— W Urzędzie nie przestrzegano w pełni wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — czytamy w opinii Najwyższej Izby Kontroli. — Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w 55,5% objętych badaniem postępowań przeprowadzonych w badanym okresie. Dotyczyły one w szczególności niewywiązania się organu podatkowego z obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania materiału dowodowego, potwierdzającego sytuację materialną wnioskodawców, czym naruszono art. 122 i art. 187 § 1 ww. ustawy. W części tych postępowań nie zgromadzono również materiału dowodowego, który potwierdzałby zaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 67a §1 Ordynacji podatkowej, tj. ważnego interesu podatnika — czytamy w raporcie NIK.— Niestety potwierdza to moje przypuszczenia, że poprzedni burmistrz zbyt lekką ręką umarzał podatki, uszczuplając tym samym nasz wspólny budżet — komentuje Dawid Kopaczewski. — Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, umorzeń będę dokonywał tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zachęcać przy tym będę do rozkładania długu na raty. Pamiętajmy, że więcej pieniędzy w budżecie miasta, to więcej remontów chodników, ulic, więcej wydarzeń sportowych i kulturalnych — kończy burmistrz.Przypomnijmy, że nie tak dawno w ratuszu kontrolę przeprowadzał rzecznik finansów publicznych. Pisaliśmy o tym tutaj . Kontrola dotyczyła także kadencji Adama Żylińskiego.